Fondation de France : que deviennent vos dons pour aider les Ukrainiens

Les Français font preuve de générosité. La Fondation de France ne dira pas le contraire. La mobilisation a été très rapide en effet pour venir en aide aux Ukrainiens réfugiés ou restés sur place : plus de 5 millions d'euros ont été recueillis depuis le début de la collecte. Dans cette structure, on ne récolte que de l'argent, redistribué aux associations locales qui sont les plus à même de répondre aux besoins de la population touchée par cette guerre.

Car les besoins évoluent vite : les dons de vêtements arrivés sur place ne semblent par exemple actuellement pas être la priorité pour les réfugiés. "Hier on avait besoin de couvertures, demain de chargeurs de téléphones portables, après-demain de matériel scolaire. Il va falloir pouvoir s'adapter rapidement à la situation et c'est bien en ayant de l'argent qu'on va pouvoir être le plus réactif possible sur le terrain", explique Vincent Bodin, directeur adjoint marketing et développement de la Fondation de France, dans le reportage en tête d'article.