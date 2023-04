Fiasco du Stade de France : plainte collective de près de 900 supporters de Liverpool

Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale, retardée de 37 minutes et remportée par le Real Madrid (1-0), avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre.

L'UEFA et les autorités françaises avaient initialement pointé du doigt les supporters anglais, les accusant d'être arrivés en retard au stade et d'avoir massivement présenté des billets falsifiés. L'enquête indépendante avait balayé ces accusations, dénonçant la "responsabilité première" de l'UEFA, ou celle de la Fédération française de football (FFF), ainsi que les "idées fausses" de la police française.