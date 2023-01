Iran : des footballeurs arrêtés lors d'une fête mixte libérés

Depuis la mort en détention de Mahsa Amini - une Kurde iranienne de 22 ans -, le 16 septembre dernier, à la suite de son arrestation par la police des mœurs, la République islamique est secouée par des troubles. Des centaines de personnes auraient été tuées dans les manifestations, y compris des membres des forces de sécurité, et des milliers ont été arrêtées. Parmi elles, un certain nombre d'anciens et actuels footballeurs, athlètes et personnalités, opposés au régime de Téhéran.