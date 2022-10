Fort Myers : le port n'a pas résisté à Ian

"Juste à côté de la marina, voici l'un des quartiers résidentiels les plus touchés de Fort Myers. Ici, il y a des habitations moins solides, de mobil-homes, comme il en existe beaucoup en Floride, et pas un seul n'a résisté. Il faudra des semaines pour tout nettoyer, des années pour tout reconstruire, d'autant plus qu'ici, seule une personne sur cinq est assurée contre ces types de dégâts", poursuit notre reporter.