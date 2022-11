VIDÉO - Fortes pluies en Italie : plusieurs disparus après un glissement de terrain

Les secours s'activent sur l'île d'Ischia, en Italie. Plusieurs personnes sont portées disparues ce samedi matin après un glissement de terrain sur cette zone située au large de Naples et touchée par de fortes pluies. Selon les agences de presse italiennes ANSA et AGI, le glissement de terrain s'est produit dans la ville de Casamicciola Terme, dans le nord de l'île. Il aurait touché plusieurs maisons et entraîné des voitures dans la mer, a indiqué le service des pompiers, précisant qu'on recherchait des disparus.

Le ministère italien de l'Intérieur a affirmé samedi que contrairement à des affirmations de plusieurs médias, aucun décès n'avait été confirmé, après le glissement de terrain. "À cet instant précis, aucun décès n'est confirmé", a déclaré Matteo Piantedosi. Le vice-Premier ministre Matteo Salvini avait auparavant été cité par plusieurs médias, faisant état de huit morts.