Français en Ukraine : des opérations d’évacuation ce jeudi

Ils filment leur arrivée en Pologne. Dans ce bus, mis en disposition par l’ambassade de France, un peu plus de 50 passagers, parmi eux, des enfants. Ils sont partis quelques heures plus tôt de Lviv. Désormais, ils peuvent rentrer sains et saufs en France. Un avion les attend pour les rapatrier dès que possible. Alors que ce bus quittait Lviv, ce jeudi matin, trois autres sont partis de Kiev au même moment. Tetyana, elle, a pu quitter Kiev, mercredi, avec ses enfants. Elle se trouve désormais à quelques kilomètres de la Pologne où elle se sent en sécurité.