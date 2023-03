Reçu par Emmanuel Macron ce lundi, que vient faire Viktor Orban à Paris ?

Le Premier ministre hongrois, qui entretenait des liens étroits avec Vladimir Poutine avant la guerre, refuse d'envoyer des armes à Kiev et fustige les sanctions européennes visant la Russie même s'il les a votées au côté de ses partenaires. Le mois dernier, il a à nouveau prôné dans son discours annuel sur l'état de la Nation un maintien des relations économiques avec Moscou, à rebours de la ligne européenne.

"Le Président évoquera avec son homologue les questions liées à l’État de droit", a par ailleurs indiqué l'Élysée. Depuis son retour au pouvoir en 2010, le dirigeant nationaliste hongrois a progressivement mis au pas les contre-pouvoirs, qu'il s'agisse des médias ou de la justice, s'attirant régulièrement les critiques de l'Union européenne. Dans un rapport publié la semaine passée, le Conseil de l'Europe s'est dit "préoccupé" face aux propos haineux et à la "xénophobie de plus en plus présente dans le discours politique" dans le pays, visant les demandeurs d'asile, les Roms, les musulmans, et les minorités sexuelles. L'UE bloque aussi quelque 12 milliards d'euros de fonds destinés à Budapest dans l'attente de réformes anti-corruption.