François Lenglet : la crise en Ukraine nous fait expérimenter "un vif sentiment de dépendance vis-à-vis de la Russie"

Nous découvrons brutalement que l'Europe a perdu sa souveraineté. Elle a laissé à l'Asie 80% de ses approvisionnements en composants électroniques, à l'Inde et la Chine un quasi-monopole sur certains médicaments, à la Russie le soin de nous chauffer et aux États-Unis celui de nous protéger. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS en 1991, l'Europe, trop confiante, a sous-traité des fonctions vitales aux autres continents. Elle comptait sur une mondialisation qu'elle croyait éternelle.