Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la frappe russe meurtrière sur un hypermarché de Kharkiv

Un hypermarché de bricolage a été touché par une frappe à Kharkiv, faisant au moins six morts et 33 blessés. Mais le bilan pourrait s'alourdir alors que l'explosion a eu lieu en plein après-midi, ce samedi 25 mai. Voici ce que l'on sait de cette attaque.

Une explosion puis la panique. Ce samedi 25 mai, deux bombes aériennes se sont écrasées sur un hypermarché de bricolage de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv. Au moins six personnes ont été tuées et une quarantaine ont été blessées, selon Kiev, qui a fait savoir que le bilan pourrait s'alourdir alors que le magasin était très fréquenté lors de l'attaque. Retour sur ce que l'on sait.

Ce qu'il s'est passé

La frappe est survenue en milieu d'après-midi, ce samedi 25 mai. Selon le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, l'attaque a été réalisée à l'aide de deux bombes aériennes guidées. Un gigantesque incendie s'est ensuite déclenché dans la partie centrale de l'hypermarché frappé, en passe d'être maîtrisé en début de soirée.

Kiev a aussitôt accusé Moscou, alors que l'armée russe menait depuis deux semaines une offensive terrestre dans la région et que les frappes sur Kharkiv se multiplient ces derniers jours. "La Russie a porté un nouveau coup brutal à notre ville de Kharkiv - un hypermarché de construction - samedi, en plein milieu de la journée", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. "Seuls des fous comme Poutine sont capables de tuer et terroriser les gens de façon aussi ignoble", a-t-il ajouté.

Au moins deux victimes

Au moins six personnes ont été tuées. "Malheureusement, nous savons déjà que six personnes ont été tuées sur le coup (...) Quarante personnes ont été blessées, 16 sont portées manquantes", a fait savoir le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, dans une vidéo sur Telegram. L'entreprise a fait savoir de son côté que 11 employés du magasin étaient injoignables, tandis que le maire de Kharkiv a indiqué que "plus de 200 personnes" pourraient avoir été présentes dans cet hypermarché très fréquenté le samedi.

Les secouristes et les pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais leur travail a été compliqué par la taille du bâtiment. Le magasin est immense avec 15.000 m² dédiés à la vente de matériel de bricolage et d'ameublement. "Mon collègue et moi, on est tombé, on a heurté le sol. Et puis il y a eu une deuxième explosion, on a été ensevelis dans les décombres, complètement recouverts. On a creusé pour essayer de trouver de l'oxygène. Là, le système incendie s'est mis en marche. On a attrapé quelques personnes et un urgentiste qui faisait ses courses nous a sauvés", a raconté un Ukrainien présent sur place dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Appel à une défense antiaérienne

Suite à la frappe, le président ukrainien a une nouvelle fois appelé ses alliés occidentaux à fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne à son pays. "Si l'Ukraine disposait de suffisamment de systèmes de défense antiaérienne et d'avions de combat modernes, de telles frappes russes auraient été impossibles", a-t-il plaidé. "Chaque jour, nous lançons un appel au monde : donnez-nous une défense antiaérienne, sauvez des gens".

"Les frappes russes sur un centre commercial de Kharkiv viennent de faire de nombreuses victimes. Des enfants, des femmes, des hommes. Des familles. C'est inacceptable", a de son côté réagi Emmanuel Macron sur X. "La France partage la peine des Ukrainiens et reste pleinement mobilisée à leurs côtés."