VIDÉO - Froid polaire aux États-Unis : l'étonnant sauvetage d'un homme tombé dans un lac gelé par son chien

Au moins 50 personnes sont mortes cette semaine en raison des fortes intempéries hivernales qui frappent les États-Unis. Les températures glaciales, les chutes de neige et le verglas ont notamment rendu les routes dangereuses et perturbé le transport aérien. La situation ne devrait s'améliorer qu'en milieu de semaine prochaine.

Depuis une semaine, des millions d'Américains sont en alerte météo en raison d'un froid polaire qui s'est abattu dans le quart nord-est des États-Unis. On dénombre une cinquantaine de morts provoquées par ces conditions météorologiques extrêmes. Dans le Michigan, on a par exemple frôlé la catastrophe lorsqu'un homme est tombé dans l'eau gelée d'un lac, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Je lève les yeux et il y a un avion à six mètres au-dessus de moi et il atterrit juste devant moi. C'est fou ! Un habitant de Virginie

Les policiers appelés à l'aide sont dans l'impossibilité de rejoindre la victime, car la glace est trop fine. Il va falloir toute l'ingéniosité de son chien, Rubis, pour le sauver de ce mauvais pas. L'animal va en effet réussir à apporter à son maître une corde de sauvetage et un disque pour qu'il puisse sortir son corps engourdi de l'eau. L'homme de 65 ans finira par s'extirper de son piège de glace indemne. Même situation périlleuse, en Virginie cette fois, où le pilote d'un avion de tourisme a dû atterrir en urgence sur une autoroute en raison du manque de visibilité. Une manœuvre délicate au milieu de la circulation. "Je lève les yeux et il y a un avion à six mètres au-dessus de moi et il atterrit juste devant moi. C'est fou !", lance un riverain, encore sous le choc.

Pendant ce temps, à Washington, où les températures glaciales affichent les -9 °C, la Maison Blanche, recouverte d'un épais manteau blanc, n'a jamais aussi bien porté son nom. Tandis qu'à Philadelphie, la statue de Rocky Balboa qui attire d'habitude des centaines de curieux, est désormais cachée sous une neige épaisse, pour la plus grande joie des habitants. "Pendant l'été, il y a une file d'attente de deux kilomètres pour prendre une photo et là, il n'y a personne", s'amuse une passante. Enfin, beaucoup plus au nord, dans le Wisconsin, la ville de Milwaukee semble figée dans la glace, avec des températures atteignant les -18 °C.

D'après le site Flightaware.com, 1100 vols américains ont été annulés et 8000 autres retardés en raison de la météo, alors que la vague de froid doit persister dans certaines régions comme le centre du pays au cours de ce week-end. La situation devrait ensuite s'améliorer en milieu de semaine prochaine.