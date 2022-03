Frontière polonaise : attente interminable pour les réfugiés

Des milliers de réfugiés convergent à ce poste-frontière, ils sont 17 000 ce jour-là, composés essentiellement des femmes et des enfants de tous âges. Ici, l'attente est interminable. Il fait deux degrés, un petit garçon de sept ans prend soin de sa petite sœur de deux ans. Le soir tombe et les réfugiés continuent d'affluer avec une température à zéro degré. Cela fait trois heures déjà d'Aksana et sa famille attendent. Le poste-frontière est tout près, mais la file avance très lentement.