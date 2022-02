Frontière polonaise : ils fuient leur pays à pied

Ils ont attendu des jours dans le froid, sans voiture. Et c'est à pied qu'ils passent la frontière polonaise. Nous sommes à Medyka, l'un des postes frontières entre l'Ukraine et la Pologne où arrivent des Ukrainiens depuis des jours. "Nous avons mis deux jours à arriver ici. Les enfants sont très fatigués. Heureusement que des gens là-bas nous ont apportés de la nourriture et du thé. Mais on était obligé d'attendre. C'était très dur" ; "Je suis tellement soulagée d'être enfin arrivée. J'ai fui Kiev et maintenant, mon père va venir me chercher, témoignent des réfugiées.