Frontière polonaise : l’exode des familles

C'est le visage de l'exode ukrainien, hagard et éteint. Cette fillette de cinq ans, son petit frère d'un an et leur mère, viennent d'arriver en Pologne. Des bénévoles lui apportent des couches, des lingettes, de quoi tenir jusqu'à ce qu'elle trouve un toit. Mais lequel ? Une femme lui propose de l'emmener en Belgique. Mais trop s'éloigner de l'Ukraine l'effraye.