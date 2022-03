Frontière polonaise : les pompiers français solidaires

Une vingtaine de pompiers français sont à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Ce dimanche après-midi, il faut aiguiller des dizaines de réfugiés. Il faut vérifier l'état physique et psychique des plus fragiles, mais aussi gérer les flux et tenter de comprendre où chacun veut aller. Qu'importent les difficultés, ces pompiers ont tous pris des congés pour venir ici. Les jours prochains seront plus compliqués, car de l'autre côté de la frontière, les bombardements s'intensifient et risquent de provoquer un nouvel afflux de réfugiés.