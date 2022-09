Fuites sur les gazoducs Nord Stream : "C'est un attentat et c'est un État"

"Le consensus des experts, et je n'en fais pas partie dans ce domaine, est qu'il s'agit d'une action d'État à partir de sous-marins, puisqu'on n'a rien vu en surface. On n'a pas vu un bâtiment commercial avec des câbles et un engin téléopéré. Ça suppose des moyens que peu d'États ont, que peu d'États ont en Baltique, donc le consensus auquel je me rallie est que c'est un attentat et c'est un État", a indiqué le général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d'état-major au Shape, le commandement suprême interallié de l'Otan, invité d'Adrien Gindre sur LCI, mercredi 28 septembre. "Il y en a un certain nombre d'opérateurs privés capables de faire ça, mais ils le font à partir de la surface, de bâtiment de surface (...) alors que là, on n'a rien vu", a-t-il répété. "Il n'y a pas d'entreprise terroriste ou commerciale aujourd'hui qui soit propriétaire de sous-marin."