VIDÉO - Funérailles de Shinzo Abe : des milliers de Japonais rendent hommage à leur ancien Premier ministre

Plus de 2.000 personnes avaient déjà participé lundi à une veillée mortuaire dans le même temple tokyoïte, dont M. Kishida, un représentant de l'empereur Naruhito, des figures du monde politique et économique japonais ainsi que des responsables et diplomates étrangers, dont la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, actuellement en tournée en Asie.

Le vice-président de Taïwan a effectué une visite privée à Tokyo pour l'occasion, à laquelle la Chine a vivement réagi, accusant Taïwan d'utiliser l'événement comme "une opportunité de manipulation politique".

Plus de 1.700 messages de condoléances ont été reçus au total depuis 259 pays, territoires et organisations internationales, a annoncé mardi le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi. Selon des médias locaux, Shinzo Abe recevra à titre posthume le Grand collier de l'ordre suprême du Chrysanthème, la plus prestigieuse décoration dans l'Archipel.