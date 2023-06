VIDÉO - Funérailles de Berlusconi : à Milan, l'adieu des Italiens au "Cavaliere"

Sous un soleil de plomb, des milliers de personnes agglutinés derrière des barrières qui les séparaient du parvis de la cathédrale ont scandé "Silvio", "Berlusconi président" ou encore "Merci, tu es l'unique !". Elles ont par la suite suivi la cérémonie, retransmise sur deux écrans géants positionnés sur la place de la capitale lombarde et le parvis de la cathédrale.

À l'intérieur de la cathédrale milanaise, les plus hauts responsables politiques de la péninsule ont assisté à la cérémonie. Le président de la République Sergio Mattarella, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani - numéro deux de son parti Forza Italia -, étaient présents. Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate, et l'ancien chef du gouvernement de centre-gauche Matteo Renzi, ont représenté, entre autres, l'opposition de gauche et centre-gauche.

Quelques dignitaires étrangers avaient également fait le déplacement. La Commission européenne était représentée par son commissaire à l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni, ex-chef de l'exécutif à Rome. Figurait aussi l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, le président irakien, Abdel Latif Rachid et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.