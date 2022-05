Fusillade au Texas : pourquoi les Américains veulent garder leurs armes

Quand vous arrivez dans un supermarché en voulant acheter une arme, vous remplissez un formulaire avec votre nom et votre adresse. Vous avez à répondre aussi à des questions du type "êtes-vous un fugitif ? Avez-vous été condamné ? Pour Johnny Dury, propriétaire d'une armurerie à San Antonio, la législation est déjà bien stricte. C'est inutile de la rendre encore plus contraignante. Aux États-Unis, il y aurait 400 millions d'armes en circulation. C'est plus que le nombre d'habitants.