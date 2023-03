Le profil inquiétant de l'auteur présumé de la fusillade de Hambourg

Jeudi soir, Philipp F., armé d'un pistolet, a ouvert le feu dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg, métropole portuaire du nord de l'Allemagne. Il a tué quatre hommes et deux femmes âgés de 33 à 60. L'une d'entre elles était enceinte de sept mois. Son bébé à naître n'a pas survécu à cette fusillade et est compté parmi les victimes. Huit autres personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. L'arrivée rapide des forces de l'ordre, qui ont interrompu son acte, a permis d'éviter un bilan encore plus lourd, au vu des nombreuses munitions retrouvées, ont affirmé les autorités. Au moment où les policiers ont débarqué, l'assaillant présumé s'est suicidé.