VIDÉO - Un Français tué dans une fusillade à Djerba

À l’extérieur, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. L’assaillant est l’un d’entre eux : un gendarme tunisien qui a tué deux de ses collègues et deux pèlerins, deux membres français et tunisiens d’une même famille. Le plus âgé d’entre eux est Benjamin Haddad, 42 ans. Il était boulanger à Marseille (Bouches-du-Rhône) et père de quatre enfants. Son cousin, Amar El Azar, témoigne : "On est choqués. Il n’y a pas d’autres mots, on est choqués. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Sa femme est dévastée, c'est un drame pour toute la famille."