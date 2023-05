Fusillade meurtrière au Texas : ce que l'on sait du suspect

C'était un samedi après-midi ordinaire, dans ce centre commercial d'Allen, à 80 km de Dallas. Une foule de clients se pressait là pour les courses du weekend, comme dans toutes les petites villes américaines à la même heure. C'est ce moment d'affluence que Mauricio Garcia choisi pour tirer à tout va à l'aide de son fusil d'assaut, tuant six personnes en quelques minutes, et en blessant neuf autres, dont deux sont décédées plus tard à l'hôpital. Un policier présent, dont on ignore encore s'il était en service ce jour-là, a pu riposter et tuer l'assaillant.

Les images du corps du tueur, ainsi que celles de ses victimes, ont fait le tour du monde rapidement via Twitter, suscitant l'indignation pour la permissivité du réseau social. Sur son gilet pare-balles, un patch cousu porte les lettres RWDS, qui pourrait signer son appartenance à un courant suprémaciste. C'est en effet l'acronyme de Right Wing Death Squad (qu'on pourrait traduire par "escadron de la mort d'extrême droite", en français), un insigne populaire dans les milieux américains d'extrême-droite, néo-nazis, ou suprémacistes blancs.