Fusillade mortelle à Prague : que sait-on de l'assaillant ?

Une fusillade, qui a fait au moins 15 morts, est survenue dans une faculté de l'Université de Prague, ce jeudi 21 décembre. L'assaillant, lui-même étudiant dans cette université, a été retrouvé mort. Retour sur ce que l'on sait du tireur.

Prague est en deuil. Une fusillade est survenue dans un bâtiment de la prestigieuse université Charles, à Prague, en République tchèque, ce jeudi 21 décembre, faisant au moins 15 morts et 30 blessés. Alors que les autorités travaillent toujours à l'identification des victimes, de premiers éléments de l'enquête permettent de commencer à dresser le profil de l'assaillant.

Un acte prémédité et annoncé sur les réseaux sociaux

Lors d'un point presse mené par le chef de la police tchèque Martin Vondrasek et le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan, il a été révélé que le tireur était lui-même un étudiant de l'université, âgé de 24 ans. Selon des médias tchèques, il s'agirait d'un jeune Tchèque, nommé David Kozák. Il était étudiant en philosophie, après avoir obtenu une licence en histoire et en études européennes, puis une maîtrise en histoire, spécifiquement sur l'histoire de la Pologne.

Selon de premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul. Le ministre de l'Intérieur tchèque a précisé qu'à ce stade, "rien n'indique que ce crime soit lié au terrorisme international". D'après le récit du chef de la police, une alerte avait été lancée à l'encontre de l'étudiant, résidant à Hostoun, une petite ville à l'ouest de Prague, lorsque la police a découvert le corps sans vie de son père, chez eux, à la mi-journée.

En se rendant sur place, la police découvre que le jeune homme est supposé avoir cours à la faculté des Arts de l'université Charles, dans l'après-midi. Les lieux sont alors évacués, mais le meurtrier se rend finalement dans un autre bâtiment, situé à proximité. La police apprend le début de l'attaque autour de 15h. L'unité d'intervention rapide arrive alors sur place. À 15 h 20, le corps sans vie de l'assaillant est retrouvé. Les forces de l'ordre ayant également tiré, il n'est pas encore clair si le tireur est mort par suicide ou des coups de feu des policiers.

La police a rapporté que l'étudiant a prémédité son acte et l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Je hais ce monde... Je veux faire une tuerie dans une école et peut-être après me suicider", avait-il notamment écrit. Citant une enquête menée sur des médias sociaux, le chef de la police a indiqué que le tireur s'était inspiré d'un "cas similaire qui s'était produit en Russie cet automne", sans entrer dans les détails. Mais selon les autorités tchèques, ses motivations ne seraient pas politiques.