VIDÉO - "On a pris peur, on s'est mis sous la table" : un étudiant français présent lors de la fusillade à Prague témoigne dans le 20H de TF1

Un tireur a tué plus de 15 personnes dans une université de Prague, en République tchèque, ce jeudi. Les étudiants se sont retrouvés barricadés dans leurs salles de cours pendant l'intervention de la police. TF1 a pu joindre un Français présent dans les locaux lorsque les coups de feu ont été échangés.

L'image a fait le tour du monde. Elle montre une dizaine d'étudiants, perchés sur une corniche, voulant échapper à une fusillade sur leur campus à Prague, en République tchèque. À ce moment-là, un tireur se trouve dans leur université. Quelques minutes plus tard, ces élèves sautent vers une terrasse en contrebas, alors que des coups de feu retentissent. L'assaillant, un étudiant lourdement armé, se trouve sur un balcon de l'université. Il meurt durant l'intervention de la police. Au total, plus de 15 morts et au moins 24 blessés sont à déplorer.

"On a pris peur, on s'est mis sous la table"

Au même moment, tous les étudiants reçoivent l'ordre de se barricader dans leurs classes. Le 20H de TF1 a pu joindre l'un d'entre eux, Paul, un Français. Comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article, il a filmé les images de panique. "On a pris peur, on s'est mis juste sous la table", raconte-t-il dans le sujet vidéo à retrouver en tête de cet article. Bien que l'intervention des secours ne soit pas terminée, ils sont acheminés vers un autre bâtiment de la faculté.

"J'ai vu une fille touchée à la poitrine, du sang sur les marches, beaucoup d'étudiants blessés", poursuit l'étudiant français. "J'ai également vu une bâche, qui recouvrait probablement un corps." Le tueur, de nationalité tchèque, avait annoncé son acte sur les réseaux sociaux. "Je hais ce monde", avait-il écrit. "Je veux faire une tuerie dans une école et peut-être après me suicider." Les étudiants, eux, ont été évacués à la tombée de la nuit.

Le meurtrier, qui a aussi assassiné son père, affirme s'inspirer dans sa revendication d'une collégienne russe qui avait tué deux mineurs au début du mois. Selon les autorités tchèques, ses motivations ne seraient pas politiques.