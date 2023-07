Fusillade mortelle à Auckland juste avant l'ouverture de la Coupe du monde féminine de football

La fusillade a éclaté vers 7h20 sur un chantier de construction situé sur l'artère principale de la ville. "L'auteur s'est déplacé dans le bâtiment" en tirant "avec son arme à feu", a déclaré le commissaire de police par intérim, Sunny Patel, précisant qu'il avait fait également six blessés, dont des policiers. Dans sa course mortelle, il a fini par atteindre les niveaux supérieurs du bâtiment. L'individu s'est alors enfermé dans la cage d'ascenseur et "le personnel a tenté d'engager le dialogue avec lui", a ajouté l'officier. Les policiers ont répondu en nombre "important" à la fusillade et ont bouclé la zone dans ce quartier d'affaires, a précisé la police, qui a par ailleurs déployé un hélicoptère. "D'autres coups de feu ont été tirés par l'homme et il a été retrouvé décédé peu de temps après", dans l'ascenseur. La police n'a pas officiellement identifié le tireur, mais pense qu'il s'agit d'un ouvrier du chantier de 24 ans. Condamné pour violences conjugales, il était placé sous détention à domicile, mais bénéficiait d'une autorisation de travail, a précisé le commissaire de police néo-zélandais Andrew Coster.