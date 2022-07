Fusillade près de Chicago : l'enfant qui émeut l'Amérique

Des photos publiées sur les réseaux sociaux émeuvent tout un pays. Elles montrent le regard bouleversant d'un rescapé orphelin. En effet, Aidan McCarthy a été retrouvé airant dans les rues de Highland Park durant la fusillade du 4 juillet. Il avait les jambes couvertes de sang. C'est une femme sous le choc qui avait confié l'enfant de deux ans à un couple. "Elle tremblait de tout son corps. Alors, on s'est dit qu'elle n'était pas en état de s'occuper de l'enfant et on l'a pris", confie la jeune femme. "Il criait "maman et papa", alors c'est là que je suis parti chercher ses parents. Et c'est là que j'ai vu la scène", rajoute l'homme.