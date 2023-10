VIDÉO - Gâteaux imprimés : l'étonnante révolution de la nourriture 3D aux États-Unis

On connaissait l’imprimante 3D dans l’industrie et la construction, mais saviez-vous qu’elle est désormais utilisée dans l’univers de la gastronomie ? Aux États-Unis, cette petite révolution est déjà en marche. À Colombus, dans l'Ohio, en plein milieu d'un supermarché, on trouve ainsi une machine capable de décorer gratuitement les gâteaux que vous venez d'acheter. Il suffit de choisir sur l'écran tactile votre dessin ou votre message personnalisé, et le tour est joué.

Ce qui ravit une cliente interrogée par TF1 . "J'aime bien le faire à la main, mais la machine est là. C'est pratique, j'étais pressée", lance-t-elle, tout sourire, dans la vidéo du 20H en tête de cet article. Selon la complexité du graphisme demandé, l'impression durera entre trois et dix minutes. 300 clients ont déjà été séduits alors que la machine n'est installée que depuis dix jours.