Gaza : chaos à l'hôpital

Il reste les hôpitaux, de plus en plus rares, la moitié a cessé ses activités à cause des bombardements et du manque de carburants. Et Israël prévoit d'évacuer tous ceux de la zone nord, persuadé que les assaillants du Hamas s'y cachent. Les hôpitaux de Gaza disent avoir pris en charge 25 000 blessés, pour une capacité totale de 3 500 lits seulement.