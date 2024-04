Gaza : des dizaines de corps découverts enterrés dans la cour d'un hôpital

Une cinquantaine de corps ont été exhumés de la cour d'un hôpital situé dans la bande de Gaza. L'armée israélienne s'est retirée de Khan Younès le 7 avril, après une opération menée dans cet hôpital.

La Défense civile de Gaza a rapporté dimanche que des dizaines de corps ont été découverts enterrés dans la cour d'un hôpital à Khan Younès, ciblé par un raid israélien. Ce seraient au total environ 50 corps qui ont été retrouvés sur les lieux, une découverte macabre qui intervient au moment où les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, ont approuvé une aide militaire de 13 milliards de dollars pour leur allié. L'armée israélienne n'a pour l'heure pas confirmé ces éléments, précisant qu'elle était en train de vérifier ces affirmations.

Selon la Défense civile de Gaza, certains des corps retrouvés à Khan Younès "étaient dépouillés de leurs vêtements, ce qui indique certainement qu'ils ont été arrêtés, torturés et soumis à de mauvais traitements de la part de l'armée d'occupation". L'armée israélienne s'est retirée de Khan Younès le 7 avril, après avoir mené ce qu'elle a appelé une "opération précise et limitée" dans cet hôpital, l'un des plus grands de Gaza.