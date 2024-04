VIDÉO - Gaza : "Il faudrait 14 ans" pour déblayer les 37 millions de tonnes de débris provoqués par la guerre, selon l'ONU

La bande de Gaza, soumise à un pilonnage intensif par l'armée israélienne, voit les débris s'accumuler. L'ONU estime que 37 millions de tonnes de débris et gravats seront à déblayer.

Le conflit dans la bande de Gaza continue de faire rage que, déjà, certains préparent sa reconstruction. Celle-ci prendra du temps : selon l'ONU, il faudra plus d'une décennie pour déblayer les débris amassés durant plusieurs mois de bombardements israéliens.

"Nous avons estimé à 37 millions de tonnes de débris, soit environ 300 kilos de débris par mètre carré" dans la bande de Gaza, qui avant la guerre était très densément peuplée et urbanisée, a expliqué Pehr Lodhammar, un responsable de l'UNMAS, l'agence de l'ONU chargée du déminage. Cette dernière a sorti la calculatrice : en partant de l'hypothèse de l'utilisation d'une centaine de camions, "il faudrait 14 ans pour déblayer".

Un délai rallongé à cause des munitions non explosées

Pourquoi un tel délai ? Parce que, selon l'UNMAS, des munitions non explosées se trouvent mélangées aux gravats. Pehr Lodhammar estime qu'"au moins 10%" des munitions tirées dans un conflit n'explosent pas et sont donc une menace durable pour les populations et les équipes chargées de fouiller les décombres pour récupérer des corps des victimes ainsi que pour les ouvriers chargés de déblayer.

Il a évoqué une réunion récente à Amman, avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et des ONG, consacrée au meilleur moyen de gérer ces débris mêlés d'explosifs. C'est au cours de cette réunion que les participants ont tenté de quantifier l'ampleur de la tâche en se basant sur leur connaissance du terrain, mais aussi des images satellites ou encore leur expérience dans d'autres zones ravagées par les combats.

"C'est une estimation", a insisté Pehr Lodhammar. Selon lui, il s'agit "de nous préparer à ce qui devrait éventuellement se produire et à une intervention à Gaza". Le responsable de l'UNMAS parle d'expérience : il a déjà géré le même type de problème en Irak "mais à une échelle moindre". Il a notamment travaillé à Mossoul, où il s'est agi de déblayer 7 millions de tonnes de débris et de gravats. Selon lui, "65% des bâtiments détruits sont des immeubles d'habitation" sur l'étroit territoire palestinien.