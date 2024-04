VIDÉO - Gaza : un port flottant en construction par les États-Unis pour acheminer l'aide humanitaire

Les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza, a annoncé jeudi le Pentagone. Il facilitera l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé par Israël.

Les grandes manœuvres américaines au large de Gaza ont débuté. Annoncée il y a un mois par Joe Biden, la construction d'un port flottant a débuté jeudi 25 avril, selon le Pentagone. Objectif ? Faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël.

Des navires militaires américains "ont commencé à construire (...) le port temporaire et la jetée en mer", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. La jetée devrait être opérationnelle à partir de début mai et "tout se déroule comme prévu pour l'instant", a assuré la même source.

Jusqu'à 150 camions par jour

L'aide arrivera dans un premier temps à Chypre, où elle fera l'objet de vérifications, puis sera préparée en vue de son acheminement, a précisé un haut responsable militaire américain. Elle sera ensuite transportée par des navires commerciaux sur une plateforme flottante au large de la bande de Gaza, puis par des navires plus petits jusqu'à la jetée. La capacité opérationnelle sera au début de 90 camions d'aide par jour, puis de 150 par jour.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) s'associerait "à des organisations des Nations unies afin d'acheminer l'aide vitale une fois qu'elle sera arrivée à Gaza via le corridor maritime".

Face aux retards et aux blocages d'Israël concernant la livraison par voie terrestre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, frappée par un désastre humanitaire, le président américain Joe Biden avait annoncé début mars la construction d'un port artificiel. L'ONU et les ONG rappellent régulièrement que ce type d'initiatives ne peuvent toutefois pas se substituer à une augmentation indispensable de l'entrée d'aide humanitaire par voie terrestre, pour une population affamée et confrontée à des pénuries de matériel médical.