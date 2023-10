VIDÉO - Gaza : Israël ordonne à 1,1 million d'habitants de fuir vers le sud, le Hamas refuse l'ultimatum

Des matelas embarqués à la va-vite et des provisions pour tenir quelques jours. Par petits groupes, avec un minimum d'affaires, ces Gazaouis sont parmi les premiers à quitter leurs maisons après l'ordre d'évacuation lancé par Israël ce vendredi, près d'une semaine après l'attaque perpétrée samedi par le Hamas contre l'État hébreu.

Depuis le ciel, les avions de Tsahal larguent des tracts en arabe pour avertir les habitants du nord de l'enclave palestinienne, la plus densément peuplée, et leur demander de partir. Plus d'un million et demi de personnes sont concernées. "Tout est menacé", réagit une femme, qui explique se rendre au bureau d'urgence des Nations unies. "Jusqu'à quand ça va durer ?", s'interroge-t-elle, en pleurs, dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Un homme dénonce quant à lui la décision d'"un ennemi terrible qui veut déplacer les gens".