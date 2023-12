VIDÉO - Gaza, Ukraine : un Noël assombri par la guerre

Il n'y a pas eu de trêve de Noël dans les pays en guerre. À Bethléem, en Cisjordanie, la plupart des célébrations pour la naissance du Christ ont été annulées. Un Noël particulier également en Ukraine où il a été célébré pour la première fois un 25 décembre.

C'est une image rare : celle de la messe de Noël célébrée ce 24 décembre dans l'Église catholique de la ville de Gaza. Il n'y a plus que 1000 Chrétiens dans l'enclave palestinienne. Beaucoup vivent réfugiés au sud à Rafah. Une ville frappée aujourd'hui par l'armée israélienne. Hazem Saba pensait échapper aux combats en venant ici. "On n'aurait jamais imaginé cela, même dans nos pires cauchemars. On ne peut pas aller dans notre église. Vous ne verrez pas d'arbres de Noël ici, nous n'avons même plus de maison", raconte-t-il dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Toute ma famille est partie, mes cinq frères sont morts, ils ne m'ont laissé personne... Tous morts ! Une habitante de Gaza

Ce lundi 25 décembre, les Palestiniens sont retournés sur les lieux bombardés durant la nuit dans le camp d'al Maghazi où 70 civils auraient été tués la veille, selon les chiffres du Hamas. L'armée israélienne dit vérifier ces informations. "Toute ma famille est partie, mes cinq frères sont morts, ils ne m'ont laissé personne... Tous morts !", se lamente une habitante. Le Premier ministre israélien s'est rendu à Gaza aujourd'hui pour annoncer aux soldats que les combats devraient s'intensifier dans les prochains jours.

Pas de trêve non plus en Ukraine où deux missiles et 28 drones ont visé Odessa et Kherson durant la nuit. Mais l'événement historique s'est déroulé dans les Églises et sur le front : pour la première fois, Noël a été célébré ce 25 décembre et non le 7 janvier comme le veut la tradition orthodoxe en Russie. "Les traditions de Noël ont plus de 1000 ans dans notre pays. Nos ancêtres les cosaques ukrainiens célébraient Noël ainsi, maintenant, c'est notre tour", affirme le pope Iorbion, aumônier militaire.

L'Ukraine affirme que les Pays-Bas devraient lui fournir ses premiers avions de combats dans les prochains jours. De son côté, la Russie dit avoir pris la ville de Marinka dans le Donbass, totalement détruite par les combats.