Gazoduc russe : les Allemands apprennent à s'en passer

Ce village de 2 000 habitants était devenu le symbole de dépendance énergétique allemande à la Russie. En Allemagne, un tiers de l'industrie dépend du gaz pour fonctionner. Et plus de la moitié de la population se chauffent au gaz. Cette énergie est jusqu'ici peu chère. Mais les prix grimpent et la peur d'en manquer aussi. Cela a fini de convaincre Tim Schrank, père de famille, de se débarrasser de sa chaudière à gaz pour une pompe à chaleur. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.