VIDÉO - Gel des avoirs russes : face à la complexité de la tâche, Bercy crée une "task force"

Des politiques, des haut-gradés de l'armée russe, et des hommes d'affaire proches du Kremlin. La liste compte près de 500 noms de personnalités et entités russes, dont les avoirs en France doivent être gelés, au titre des sanctions décidées par l'Union européenne. Outre leurs biens financiers, un grand nombre de ces proches du régime possèdent des villas sur la côte, des chalets dans les stations de ski huppées, ou des yachts dans les ports français. Tous sont ciblés par les services français, pour qui la tâche est considérable. Le lien entre les noms et les avoirs est parfois difficile à démontrer, grâce aux montages financiers, et les propriétaires russes s'organisent pour la compliquer encore plus.