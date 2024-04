VIDÉO - Génocide au Rwanda : quelle responsabilité pour la France ?

Lors de la commémoration, le chef de l’État français a évoqué les 30 ans du génocide rwandais et répété la responsabilité de la France dans le massacre des 800.000 Tutsis par les Hutus. En avril 1994, François Mitterrand avait alors soutenu le régime hutu.

À Kigali, le président rwandais allume la flamme du souvenir. Devant Nicolas Sarkozy pour la France, Bill Clinton, président américain au moment du génocide, Paul Kagame dénonce une nouvelle fois : "C'est la communauté internationale qui nous a tous laissé tomber, que ce soit par mépris ou pr lâcheté."

Trente ans plus tard, il reste des images toujours aussi insoutenables de corps assassinés, mutilés à la machette, de réfugiés par milliers. En 1994, Marine Jacquemin fait partie de la première équipe de TF1, à témoigner sur place des atrocités. "C'est un camp de la mort" commente, avec une vive émotion, l'ex-grand reporter. "Ils les tuaient les uns après les autres jusqu'à 10, 15, 20 par jour", poursuit-elle.

Une responsabilité lourde et accablante

Un mois après le début des massacres des Tutsis par les Hutus. L’armée française, présente au Rwanda, a évacué ses ressortissants, mais n’intervient pas. Bernard Kouchner, alors humanitaire sur place, décide de rentrer à Paris pour alerter, encore, les autorités françaises. "Je voulais vraiment convaincre le président de la République [François Mitterrand], nous avions un rôle. Les gens de l'Élysée feignaient de ne pas le voir. C'est le problème. Comment le président de la République, pour lequel j'avais une grande affection, pouvait ne pas savoir ça", s'étonne-t-il encore aujourd'hui dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Un aveuglement, puis une intervention très contestée, deux mois après le début du génocide. La France, sous couvert de neutralité, est accusée d'avoir soutenu le régime et d'avoir laissé fuir certains responsables. En 2021, après un an de recherches et plus 1200 pages d'archive, un comité d'historien avait conclu à un ensemble de responsabilité lourde et accablante.