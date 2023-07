VIDÉO - Amaigri et affaibli, l'état de santé de l'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili inquiète

Lundi, malgré sa maigreur qui s'est accentuée, la principale figure d'opposition face au régime actuel, proche de Vladimir Poutine, a affiché sa combativité au tribunal. "Un homme absolument innocent est maintenu en détention", a-t-il lancé depuis la prison où il est détenu. "Me mettre en prison ne me brisera pas. Je vais prendre une part active dans la politique géorgienne."

"Le monde a pu voir aujourd'hui une fois de plus comment le Kremlin - par les mains de l'actuel gouvernement géorgien - tue le citoyen ukrainien Mikheïl Saakachvili", bête noire du Kremlin, a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a ordonné la convocation et le renvoi de l'ambassadeur de Tbilissi en Ukraine. "Une fois de plus, j'appelle les autorités géorgiennes à transférer le citoyen ukrainien Mikheïl Saakachvili en Ukraine pour qu'il bénéficie du traitement nécessaire et de soins. "Et j'appelle nos partenaires (occidentaux, ndlr) à se pencher sur cette situation et ne pas l'ignorer, à sauver cet homme. Aucun gouvernement en Europe n'a le droit d'exécuter des gens, la vie est une valeur européenne fondamentale".