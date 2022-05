Gigantisme : les usines à bitcoins au Texas

Rockdale est un petit village texan, comme il en existe des milliers à une nuance près. Quand vous parler bitcoin aux habitants, on vous comprend tout de suite. En périphérie, d'immenses bâtiments sont sortis de terre ces derniers mois. Nous avons l'autorisation d'y pénétrer quelques minutes. C'est un peu comme entrer dans une ruche. Les abeilles ouvrières sont des ordinateurs et il y en a des milliers. Nous voici dans la plus grande usine de bitcoin des États-Unis.