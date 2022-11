VIDÉO - Glissement de terrain en Italie : au moins sept morts et cinq disparus

Les secours s'activent sur l'île d'Ischia, en Italie. Au moins sept personnes sont mortes, et cinq sont portées disparues après un glissement de terrain survenu samedi sur cette zone située au large de Naples et touchée par de fortes pluies, alors qu'un premier bilan faisait état d'un mort. Au petit matin, une vague de boue et de débris a dévasté la petite ville de Casamicciola Terme, dans le nord de l'île, submergeant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer, selon les médias italiens et les services de secours.

L'état d'urgence est souvent décrété dans la péninsule, à la suite de séismes, d'éruptions volcaniques ou de fortes intempéries. Il prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens, dont ceux de la protection civile, pour des interventions urgentes ou la mise en place de structures d'accueil.