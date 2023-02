Pérou : au moins 36 morts dans des coulées de boue

Des coulées de boue meurtrières au Pérou. Une série de glissements de terrain, dus à des pluies torrentielles, dans la région méridionale d'Arequipa, ont fait, lundi 6 février, au moins 36 morts, selon un dernier bilan toujours provisoire, fourni à la radio locale RPP par un responsable de la défense civile du district de Nicolas Valcarcel, dans la province de Camaná. Un premier chiffrage de l'Institut national de défense civile à Arequipa faisait état de 15 morts, 20 blessés et deux disparus.

La zone la plus touchée est le district de Nicolas Valcarcel, dans la province de Camaná, à l'ouest d'Arequipa. Quatre localités du district et de la région voisine de Rio Grande ont été particulièrement touchées. "La situation dans ces quatre villages est très défavorable (...) tant à Rio Grande qu'à Nicolas Valcarcel", a déclaré le gouverneur régional, Rohel Sanchez, à la télévision locale Canal N. Il a expliqué qu'il y a beaucoup d'activité minière dans les collines entourant ces villages. "Nous avons probablement des gens (et des ouvriers) là-bas qui n'ont pas pu sortir et qui ont été emportés par les coulées de boue."