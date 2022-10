"Gloire à la laitue" : au Royaume-Uni, le duel perdu de Liz Truss face à une salade régale Internet

"Gloire à la laitue", a tweeté le DailyStar après le discours de départ de Liz Truss. Un ton enjoué qui s’est retrouvé dans la vidéo, toujours en ligne. La laitue, qui avait été affublée d’une perruque blonde quelques jours plus tôt, n’est plus installée à côté d’une photo de l’ex-Première ministre mais de bouteilles de vin vides. Le légume continuait à faire la fête dans l’après-midi, accompagné de musique et d’effets de lumières.