God save the king !

Par respect, cette boutique met ses drapeaux en berne. Ce vendredi matin, les sentiments se bousculent. "Nous souhaitons le meilleur à Sa Majesté Charles III" ; "On va bien sûr l'accueillir à bras ouverts. C'est son fils. Et en tant que nation, on le soutiendra comme on le fait toujours", lancent certains. Comme par fidélité à l'égard d'Elizabeth II.