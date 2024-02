REPORTAGE - "C'est très risqué" : ces Afghanes qui résistent face aux talibans qui veulent les effacer

En Afghanistan, redevenu le seul endroit au monde où les filles n’ont pas le droit d’étudier, les femmes sont presque invisibles. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans s’efforcent de les effacer. Dans un grand reportage exceptionnel, les envoyés spéciaux de TF1 dans le pays sont allés à la rencontre de celles qui luttent contre les interdits liberticides.

Si les talibans ont tenu la promesse d’éradiquer la drogue faite aux Américains au moment de leur retour au pouvoir, en 2021, ils ne cèdent rien, en revanche, sur les droits des femmes. Leur guide suprême, Hibatullah Akhundzada, plus haute autorité d’Afghanistan, a rapidement balayé, depuis lors, 20 années de liberté conquise, en leur interdisant de travailler, de voyager seules, en fermant les écoles qui leur étaient réservées, ou en imposant le port de la burqa, le voile intégral, dans l’espace public, au nom d’une interprétation ultra-rigoriste de la charia, la loi islamique. Le grand reportage exceptionnel du JT de 20H, à retrouver en tête de cet article, montre cette réalité. Mais aussi leur résistance face aux mesures liberticides.

On la voit, par exemple, à travers les vitres embuées d’un local faisant office de classe clandestine. À l’intérieur, Tamana lit une dictée en persan à des jeunes filles de familles pauvres, privées de scolarité. "J’adorerais tellement retourner à l’école", lâche l’une d’elles, au micro de TF1. "Moi aussi, beaucoup, beaucoup, appuie sa voisine de table. Je voudrais continuer à apprendre à lire et à écrire. Mais maintenant, c’est impossible." Tamana, elle, "espère que toutes les filles d’Afghanistan pourront à nouveau étudier librement, dans tout le pays, pas seulement dans des endroits secrets comme ici. Un jour, j’espère que nous pourrons retourner dans les universités"… L’enseignante de fortune ne peut cacher ses larmes de désespoir en prononçant ces mots.

Jour après jour, les autorités imposent des restrictions toujours plus sévères aux femmes. Depuis peu, tous les salons de beauté d’Afghanistan ont été fermés. Les rares endroits où elles se retrouvaient. "Il faut faire attention qu’il n’y ait pas de talibans dans la rue, parce que là, on risque la prison en allant rencontrer une esthéticienne qui a ouvert un salon de beauté clandestin dans son appartement", explique notre envoyée spéciale, Liseron Boudoul, en enfilant une burqa sur la plage arrière du véhicule qui la transporte, pour "passer inaperçue".

Elle la retire en arrivant dans l’appartement en question. "On fait des permanentes, des colorations, des extensions de cils, des manucures et des pédicures", détaille Fatima, entre deux séances de maquillage cet après-midi-là. L’esthéticienne nous raconte qu’il y a un mois, les talibans ont saccagé sa boutique du centre-ville. Ce qui l’oblige à recevoir ses clientes chez elle. En cachette. "C’est très risqué de travailler comme ça, témoigne-t-elle. Il y a des voisins sur le palier. Il faut se méfier, ils ne savent pas ce que je fais ici. Alors quand il y a une cliente, je vais la chercher en bas et je la fais monter, comme une amie. Mais je suis obligée de travailler. J’ai une famille à nourrir."

A-t-elle encore de l’espoir ? "Vous savez, en Afghanistan, les femmes survivent juste, depuis les talibans. Ce n’est pas comme dans les autres pays où vous les femmes, vous pouvez faire des activités et vous épanouir. Nous, c’est juste de la survie", répond, fataliste, celle qui offre ainsi quelques heures de répit et de bien-être entre ses murs. "Nous appelons les talibans à revenir sur ces décisions inacceptables, qui excluent la moitié de la population afghane de la sphère publique et compromettent les perspectives de développement du pays", enjoignait, le 15 août dernier, le ministère français des Affaires étrangères. La politique des talibans constitue un obstacle majeur dans les négociations sur la reconnaissance du gouvernement par la communauté internationale, et l'aide que cette dernière pourrait apporter à une population massivement en proie à la famine.