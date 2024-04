GRAND REPORTAGE - Colombie : à la rencontre des "guaqueros", ces chasseurs d'émeraude qui survivent autour d'une mine interdite

La Colombie est, de très loin, le premier producteur d’émeraudes au monde. Les pierres extraites des mines de Muzo, à une centaine de kilomètres de Bogota, sont parmi les plus pures, les plus recherchées et donc les plus chères. Elles font l'objet d’une terrible chasse, que TF1 vous raconte dans un grand reportage exceptionnel.

Les connaisseurs en quête d’émeraudes chez les meilleurs joailliers n’ont souvent qu’une exigence : que la pierre précieuse vienne de Colombie. "Les pierres colombiennes ont une couleur beaucoup plus intense que celles des autres pays. Elles sont plus bleutées, plus profondes… Elles sont uniques", explique Olivier, directeur de production chez Jaubalet Paris, dans le grand reportage du 20H de TF1 à voir en tête de cet article. La plupart des émeraudes de Colombie proviennent d’un même endroit : Muzo, village perché à 800 mètres d’altitude dans les montagnes escarpées de la cordillère orientale des Andes, à une centaine de kilomètres de Bogota. Officiellement, il n’y a qu’une seule mine là-bas.

On la nomme d’ailleurs familièrement "la mine d’émeraude de Muzo". Initialement exploitée à ciel ouvert par les Indiens d’Amérique, puis par les conquistadors espagnols à partir de 1594, jusqu’à l’indépendance de la Colombie en 1819, elle est ensuite devenue souterraine, passant de main en main, c’est-à-dire de consortium en consortium. Depuis novembre 2009, c’est le groupe américain TEXMA qui en détient les droits exclusifs. Un détail qui a son importance.

Car, comme le montrent les images de TF1, il y a en fait 15 mines "officielles" disséminées dans la jungle fluorescente aux alentours de Muzo. Une véritable guerre a opposé les cartels, à la fin des années 1980, pour les contrôler, faisant plus de 3.500 victimes dans la région de Boyacá. Aujourd’hui, c’est l’État qui en assure la gestion. À une exception notable : celle de TEXMA donc, qui concentre pourtant à elle seule 90% des exportations à destination des grandes marques de luxe.

C’est la seule mine que TF1 n’a pas eu le droit de filmer. Il a fallu tourner en caméra cachée pour constater que les mineurs y travaillent dans des infrastructures modernes, parmi lesquelles un héliport, pour un salaire de 400 euros par mois correspondant au salaire moyen dans le pays, auquel s’ajoutent des primes en fonction de ce qu’ils trouvent.

Pour tous ceux que l’on appelle des guaqueros, des "chercheurs de trésors", s’affairant tout autour de ce site à l’accès réservé, c’est une autre vie. Ceux qui ne sont pas embauchés doivent se contenter des miettes : les gravats que déverse TEXMA dans un enclos entouré de barbelés. Ils sont des centaines à s’y presser chaque jour pour ramasser des pierres, fouiller, remplir des sacs de plusieurs kilos qu’ils transportent en contrebas jusqu’à un cours d’eau, s’accrochant sans cesse à ce rêve d’émeraudes. "C’est de ça que je vis et si je ne trouve rien, je n’ai pas de quoi manger. J’ai fait passer mon CV à l’entreprise plusieurs fois, sans réponse, mais j’espère avoir une opportunité un jour", témoigne une jeune femme vêtue d’un maillot sale d’Arsenal.

Non loin de là, Jessica échange ses Crocs contre une paire de bottes en caoutchouc pour se rendre dans une mine désaffectée à deux heures de marche de chez elle. En fait une rivière asséchée par des tonnes de boue de schiste noir. Ici, tout est artisanal. Et chaque pierre trouvée profite à la communauté. "On est bien organisés, si quelqu’un a un tuyau il le dit aux autres, on s’entraide tous, c’est un vrai travail d’équipe", décrit-elle.

C’est alors qu’un événement se produit : une émeraude est découverte. Quatre hommes collaborent longuement pour parvenir à l’extraire. L’un d’eux montre finalement la petite pierre incrustée dans la roche à notre caméra et s’exclame : "Regarde et profite ! On n’en trouve pas tous jours ! Ça se négocie autour de 100 euros." Chez le joaillier, c’est 500.000 euros.