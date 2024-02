GRAND REPORTAGE - Coups de fouet, femmes mises au ban de la société... Le règne de la terreur s'intensifie en Afghanistan

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les Talibans maintiennent une chape de plomb sur l'Afghanistan. Le pays continue de se fermer et de se radicaliser. Les envoyés spéciaux de TF1 dans le pays prennent la mesure de cette terrible réalité dans un reportage exceptionnel diffusé ce mercredi soir dans le 20H.

Ils avaient promis de se montrer plus souples dans l’application de la charia, la loi islamique. Mais depuis leur retour au pouvoir en 2021, mettant fin à vingt années d’occupation de l’Afghanistan par les États-Unis, les Talibans ont vite resserré la vis, multipliant les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes. Une équipe de TF1 s’est rendue sur place, à la rencontre d’une population vivant dans la terreur. Un grand reportage exceptionnel, diffusé ce mercredi dans le JT de 20H (à regarder en streaming ci-dessus).

L’Afghanistan est redevenu le seul endroit au monde où les filles n’ont plus le droit d’étudier. Où des cours leur sont donnés dans des écoles clandestines. Un endroit où les femmes ne peuvent pas travailler, faire du sport, se rendre dans l’espace public sans un homme à leur côté… Où notre journaliste, Liseron Boudoul, "risque la prison en allant voir une esthéticienne qui a ouvert un salon de beauté clandestin dans son appartement" et doit enfiler une burqa pour "passer inaperçue". Où l’on sèvre les toxicomanes de force, par la religion. "Ils m'ont enfermé pour un joint", confie l’un d’eux, dans une mosquée entourée de barbelés.

Un endroit où le guide suprême, la plus haute autorité du pays, pousse pour un retour généralisé des châtiments publics, déjà officieusement appliqués, comme le montrent les images de TF1. "Si quelqu’un boit de l’alcool et qu’on en a la preuve, la punition, c’est 100 coups de fouet, assure, à notre micro, un éminent juriste islamique qui reçoit dans sa maison de Kandahar, le fief des Talibans. S’il y a des relations sexuelles hors mariage, c’est 100 coups de fouet. Si un voleur dépouille des voyageurs sur une route, on lui coupe la main et le pied. Et pour une femme dont l’adultère est prouvé, la sanction, c’est la lapidation."