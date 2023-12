REPORTAGE - Le Français le plus protégé au monde : regardez comment le GIGN veille sur notre ambassadeur à Bagdad

TF1 a pu accompagner l’ambassadeur de France lors de ses missions en Irak. Dans ces images exclusives, le GIGN détaille l’impressionnant dispositif de sécurité mis en place. Un grand reportage exceptionnel diffusé ce mercredi soir dans le 20H.

C’est l’une des villes les plus dangereuses du monde, capitale d’un pays qui a connu 40 années de guerres successives. Chacune des missions d’Éric Chevallier, ambassadeur de France à Bagdad, comporte une part de risque conséquente. Les caméras de TF1 ont pu le suivre pendant cinq jours à travers l’Irak, en compagnie des hommes du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), chargés de veiller à sa sécurité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

S’attaquer à l’ambassadeur, c’est porter atteinte à la France. Actuellement, le risque d’attentat est très élevé. Le mois dernier, 50 attaques de drones ont eu lieu dans le pays. Il y a quelques jours, une voiture a explosé sur une mine, faisant 12 morts, sans aucune revendication. L’ambassade américaine a, elle, été visée par des tirs de roquettes.

L’ambassade de France fait donc tout pour rester une forteresse. Les images exclusives de TF1 vous conduisent derrière les portes blindées, gardées par des hommes lourdement armés, à l’abri de murs en béton de 6 mètres de hauteur et 60cm d’épaisseur. Même la marchandise du livreur de nourriture passe aux rayons X pour les franchir. Nos caméras ont pu pénétrer jusque dans deux pièces secrètes, cachées dans les sous-sols du bâtiment…

"La routine tue"

À chaque sortie d’Éric Chevallier, entre les façades d’immeubles toutes criblées de balles, le convoi de six voitures blindées, qui ne peut pas passer inaperçu, doit freiner à plusieurs dizaines de check-points, tenus par des milices ou l’armée irakienne. Chaque arrêt à un carrefour, entre de nombreux véhicules, est "un moment critique" pour le GIGN : "La menace n’a pas vraiment de visage. C’est une phase défensive, on subit quelque chose. On se doit d’avoir toujours la bonne réaction."

Ce jour-là, l’ambassadeur doit se rendre dans le nord de l’Irak, dans un lieu tenu secret. Tous les itinéraires possibles sont soigneusement étudiés et appris par cœur, pour ne jamais suivre deux fois le même. "La routine tue", explique un des hommes du GIGN. Les reconnaissances, effectuées à cette fin spécifique, conduisent souvent à changer de plan au dernier moment. Retouvez ce reportage exceptionnel dans le 20H de ce mercredi soir et sur MyTF1.