"Grande vigilance" et "retenue" : le rare message d'Emmanuel Macron aux armées françaises en pleine guerre d'Ukraine

Le chef de l'État a évoqué l'offensive décidée par le Kremlin comme "la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l’URSS". Selon ses mots, "le chef de l’État russe a choisi de conférer à la crise une dimension injustifiée", après que Vladimir Poutine a mis ce dimanche ses forces de dissuasion nucléaire en état d'alerte.