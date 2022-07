Grèce, le feu aux portes d'Athènes

"C'est une malédiction. Pourquoi il n'y avait pas de pompiers ? Comment on va reconstruire ? C'était toute notre vie (...) L'État me propose 600 euros de compensation, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça", affirme Polyxeni Stefanatou, une habitante d'Anthoussa. Comme celle de cette dame, une quarantaine d'autres maisons ont été touchées dans tout le village. "Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on a vu qu'un seul camion de pompiers quand tout a brûlé", rapporte Iorgus Marakoulis, maire des communes d'Anthoussa.