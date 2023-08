VIDÉO - Grèce : les incendies dévastateurs se multiplient

Les flammes se rapprochent de leur maison à une vitesse de folle. Pour se défendre, les habitants de la banlieue nord d'Athènes n'ont à la main que des branches d'olivier. Pourtant, ils refusent de partir. "On a passé toutes les nuits ici, on ne veut pas fuir, on veut apporter notre aide", dit l'un d'eux. Mais le feu, poussé par un vent puissant, ne leur laisse aucune chance. La police évacue les lieux en urgence.

Quelques heures plus tard, ce qui reste des quartiers touchés sont des dizaines de maisons brûlées, des voitures calcinées. Il n'y a aucune victime, les habitants avaient déjà fui. Certains ont presque tout perdu. Le feu peut repartir à tout moment et les pompiers sont sollicités. Alors, chacun aide comme il peut avec des seaux d'eau, des citernes.