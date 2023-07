Grèce : plusieurs feux en cours près d'Athènes, des stations balnéaires évacuées

La Grèce, comme d'autres pays du pourtour méditerranéen, connaît depuis jeudi une vague de canicule avec des pointes à plus de 44,2°C dans la région de Thèbes, au centre du pays, selon l'Observatoire national d'Athènes. Des conditions qui favorisent les départs de feux. "Nous nous trouvons au cœur de la période de lutte contre les incendies et les conditions attendues seront particulièrement difficiles favorisant les incendies de forêt", a mis en garde Yannis Artopios. Dimanche soir, le thermomètre a commencé à baisser légèrement. Le ministère de la Crise climatique a toutefois mis en garde contre le "risque accru" d’incendies en raison de vents importants, compris entre 50 et 60 km/h.

"Aujourd'hui était la première journée vraiment difficile de cet été. Il est certain que d'autres suivront. Nous avons eu, avons et aurons des incendies, c'est aussi une des conséquences de la crise climatique que nous vivons avec une intensité croissante", a déclaré depuis Bruxelles le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. "Notre pari est de savoir comment les limiter le plus rapidement possible, afin que les dommages que nous subirons soient les plus minimes possibles", a-t-il ajouté.