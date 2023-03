VIDÉO - Grosse frayeur pour ces amateurs de motoneige chargés par un élan

Jeremiah Bigelow et son frère ont vu de quel bois cet élan se chauffait. Alors qu'ils étaient partis en motoneige sur les pistes de Palisades Reservoir dans l'État de l'Idaho, ils ont croisé la route d'un orignal. Barrant la route après avoir attaqué une première fois, l'animal - qui peut mesurer jusqu'à 2m au garrot - se tient immobile. Le pilote d'un des engins met pied à terre, fixe la bête qui fait mine de repartir. Puis finalement se met à charger. Dans une tentative désespérée, l'homme se dresse sur sa machine, veut effrayer le cervidé en levant les bras mais trop tard, la charge a sonné, impossible de fuir avec la motoneige.

M. Bigelow a à peine le temps de sauter et l'animal renverse la moto. "L'orignal allait charger quoi qu'il arrive. Ce que nous aurions dû faire, c'est monter sur la motoneige et faire demi-tour... Mon frère aurait dû lui laisser plus d'espace, juste lui donner de l'espace pour faire ce qu'il veut. Tout ça est arrivé très vite", a raconté Bigelow à la chaine KVMT11. Ni l'animal, ni les promeneurs à motoneige n'ont été blessés dans cette rencontre.